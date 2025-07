SuperEnalotto centrato il 5+1 da 484mila euro nell?estrazione di giovedì 24 luglio in Campania | ecco dove

Nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto. È stato invece realizzato a Pagani, in provincia di Salerno, il '5+1' da 484.324,70 euro. Estrazioni Lotto,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 484mila euro nell?estrazione di giovedì 24 luglio in Campania: ecco dove

In questa notizia si parla di: euro - superenalotto - centrato - 484mila

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, lunedì 5 maggio: numeri vincenti e quote. Centrato un "5" da 111mila euro - Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, lunedì 5 maggio 2025, in diretta su Il Messaggero. Alle 20 sono stati estratti i numeri vincenti del Lotto e la combinazione del.

SuperEnalotto: vinti oltre 324mila euro, il Jackpot sale a 27,8 milioni - Giocata realizzata online sul Sisal.it con soli tre euro centrando 1 Punto 5SS e 1 Punto 5 mentre un altro fortunato con 1 punto 5 ha vinto 12.

Superenalotto, la fortuna bacia l’Umbria: vinti 700mila euro - Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 69 di venerdì 2 maggio, con il Jackpot che arriva a 27,8 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera lunedì 5 maggio 2025.

SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 484mila euro nell’estrazione di giovedì 24 luglio: ecco dove; SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 484mila euro nell’estrazione di giovedì 24 luglio in Campania: ecco dove; Crespellano, Superenalotto. Cinquina da 21mila euro al Bar Sport.

SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 484mila euro nell’estrazione di giovedì 24 luglio in Campania: ecco dove - È stato invece realizzato a Pagani, in provincia di Salerno, il '5+1' da 484. Come scrive ilmattino.it

SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 484mila euro nell’estrazione di giovedì 24 luglio: ecco dove - Centrato un 5+1 al Superenalotto oggi giovedì 24 luglio che si porta a casa oltre 484mila euro. Riporta fanpage.it