Superbike in Ungheria Bulega sarà cacciatore e non più lepre Ruoli invertiti con Razgatlioglu

Il Mondiale Superbike 2025 si appresta a vivere l’ottava delle sue dodici tappe. Nel fine settimana del 26-27 luglio si scoprirà il contesto del Balaton Park, il nuovissimo autodromo costruito in Ungheria. La pista, inaugurata nel 2023, è già stata modificata con l’aggiunta di una chicane per spezzare quella che era una lunghissima piega verso sinistra e con il ridisegno delle ultime due curve. Tanto di cappello agli organizzatori, mossisi in questo modo per garantire l’ assoluta sicurezza ai centauri. Il round della Superbike rappresenterà peraltro la prova generale in vista dell’approdo della MotoGP, programmato a fine agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, in Ungheria Bulega sarà cacciatore e non più lepre. Ruoli invertiti con Razgatlioglu

Superbike, GP Ungheria: programma, orari, tv, streaming - La corsa per il Mondiale Superbike 2025 è più viva che mai. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 è stato dominato da Toprak Razgatlioglu che ha fatto tripletta sul circuito di Donington, vincendo in ordine gara-1, Superpole Race e gara-2.

