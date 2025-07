Sud Europa austerity e troica | La memoria corta di Fubini

“Effetto Troika” per la crescita? Sul Corriere della Sera il vicedirettore ed esperto di economia, Federico Fubini, rispolvera l’epoca dell’austeritĂ per segnalare una curiosa chiave di lettura: Grecia, Portogallo e Spagna, che negli anni terribili del 2011-2015, durante la crisi dell’euro e dei debiti sovrani, aprirono le loro economie alle riforme e alla Troika (Ue, Bce, Fmi) per ridurre debiti e passivitĂ , avrebbero giovato di questo trattamento-shock ottenendo crescite economiche maggiori negli anni a venire. Ci permettiamo qualche legittimo dubbio. Fubini parte da un parametro: “ il rendimento dei titoli di Stato greci a dieci anni è diventato piĂą basso (di tre punti-base) di quello della Francia,  oltre che piĂą basso di 18 punti rispetto all’Italia”, sottolineando che “Francia e Italia oggi sono considerate piĂą rischiose non solo di Spagna, Portogallo e Irlanda – gli altri Paesi allora raggiunti dalla troika europea – ma anche dell’anello debole del gruppo, la Grecia”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sud Europa, austerity e troica: La memoria corta di Fubini

In questa notizia si parla di: fubini - europa - austerity - troica

