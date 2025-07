Sucic Inter il centrocampista è da prendere al Fantacalcio? Quotazione ruolo e perché puntarci

Sucic Inter, scommessa o grande colpo al fantacalcio? Ecco i dettagli e le informazioni sul nuovo rinforzo dei nerazzurri. Classe, duttilità e un margine di crescita enorme: Petar Sucic, nuovo centrocampista dell’ Inter, è uno dei nomi più interessanti tra i nuovi volti della Serie A 2025-26, soprattutto al Fantacalcio. Il croato, classe 2003, è stato acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, dopo una stagione chiusa con 32 presenze, 7 gol e 4 assist, nonostante un infortunio al metatarso che lo ha tenuto fermo per quasi tre mesi. Al Mondiale per Club ha già messo in mostra talento e visione di gioco, servendo l’assist per il gol di Pio Esposito contro il River Plate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, il centrocampista è da prendere al Fantacalcio? Quotazione, ruolo e perché puntarci

