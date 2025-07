Subservience la spiegazione del finale del thriller con Megan Fox

Il thriller fantascientifico Subservience mostra i pericoli di un androide dotato di intelligenza artificiale che diventa ribelle, rappresentando una minaccia non solo per i suoi proprietari ma per il mondo intero. Diretto da S.K. Dale e scritto da Will Honley e April Maguire, Subservience è ambientato in un futuro prossimo in cui la tecnologia è avanzata al punto che le aziende vendono androidi dotati di intelligenza artificiale programmati per aiutare nelle faccende domestiche. Dopo che sua moglie Maggie (Madeline Zima) è stata ricoverata in ospedale a causa di un problema cardiaco, Nick (Michele Morrone) acquista un androide dotato di intelligenza artificiale per aiutarlo nelle faccende domestiche, e sua figlia Isla (Matilda Firth) lo chiama “Alice”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: subservience - thriller - spiegazione - finale

Old Guy: trama, cast, finale del film in onda su Prime Video Vai su Facebook

Megan does M3gan: Subservience; Subservience: il thriller sci-fi che mette in discussione il controllo umano sull’intelligenza artificiale; Escape Room: recensione del film di Will Wernick del 2017.

Subservience: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Prime Video - Subservience è un film thriller inquietante in onda su Prime Video. Da maridacaterini.it

Subservience su Prime Video è l'ennesimo film di serie B sui robot assassini ma con una grande Megan Fox - Per metà thriller erotico e per metà horror fantascientifico, poteva essere molto meglio, ma una protagonista perfetta lo rende un buon passatempo per l'estate ... wired.it scrive