Strage di Brandizzo si chiude l’inchiesta | la decisione dopo la morte di 5 operai

Salgono a 24 gli indagati per la strage di Brandizzo, avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, quando un treno investì e uccise cinque operai impegnati in lavori sui binari. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Ivrea con il pubblico ministero Gabriella Viglione, coinvolge ora 21 persone fisiche e tre società : RFI, Sigifer e CLF, aziende coinvolte a vario titolo nelle attività di manutenzione ferroviaria. Nel nuovo sviluppo dell’indagine cade l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, ipotizzata inizialmente nei confronti di alcuni soggetti. L’accusa prevalente oggi è omicidio colposo, formulata sulla base delle posizioni e delle responsabilità individuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di Brandizzo, si chiude l’inchiesta: la decisione dopo la morte di 5 operai

In questa notizia si parla di: strage - brandizzo - inchiesta - operai

Brandizzo: chiuse le indagini due anni dopo la strage ferroviaria, indagate 21 persone e tre società - La procura di Ivrea ha chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo del 31 agosto 2025, quando un treno investì sette operai e cinque di loro morirono.

Strage Brandizzo, chiusa l’inchiesta: 24 gli indagati. Cade accusa di omicidio volontario - A quasi due anni da quel 30 agosto si chiudono le indagini per la strage di Brandizzo. Sono complessivamente 24 gli indagati dalla procura di Ivrea: 21 persone e 3 società , accusate a vario titolo di omicidio colposo per la morte dei cinque operai travolti da un treno in transito a 160 chilometri all’ora sulla linea Milano-Torino mentre lavoravano sui binari nella stazione di Brandizzo, a 20 km dal capoluogo piemontese.

Strage di Brandizzo, 24 gli indagati: cade l'ipotesi di omicidio volontario - Un treno in transito sulla linea Milano-Torino investì e uccise cinque operai impegnati in una serie di lavori sui binari

Strage di Brandizzo, chiusa l'inchiesta sul treno che travolse e uccise 5 operai al lavoro lungo i binari: 24 indagati Vai su X

Strage di Brandizzo, cade l'accusa più grave: per la Procura non fu omicidio volontario. Sale a 24 il numero degli indagati Vai su Facebook

Strage di Brandizzo, chiusa l'inchiesta sul treno che uccise 5 operai al lavoro lungo i binari: 24 indagati (ma cade l'omicidio volontario); Strage Brandizzo, chiusa l’inchiesta: 24 gli indagati. Cade accusa di omicidio volontario; Strage di Brandizzo, cade l’accusa di omicidio volontario. Indagati tutti i vertici delle ferrovie.

Strage di Brandizzo: cade l’accusa di omicidio volontario. Indagati tutti i vertici delle Ferrovie - Solo due operai, che si trovavano a pochi metri di distanza, riuscirono a salvarsi. Scrive vanityfair.it

Strage di Brandizzo, chiusa l'inchiesta sul treno che uccise 5 operai al lavoro lungo i binari: 24 indagati (ma cade l'omicidio volontario) - Ventiquattro indagati, tra cui tre società: è l’epilogo giudiziario dell’inchiesta sulla strage di Brandizzo avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 nella stazione del comune in provincia d ... Riporta informazione.it