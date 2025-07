Strage di Brandizzo chiusa l’inchiesta sulla morte dei 5 operai | cade l’accusa di omicidio volontario

Roma, 24 luglio 2025 – La procura di Ivrea ha chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo (Torino) costata la vita a cinque operai, quattro dei quali residenti tra Vercelli e Borgo d'Ale. Quella maledetta notte fra il 30 e il 31 agosto 2023 Michael Zanera di 34 anni, Giuseppe Sorvillo (43), Saverio Giuseppe Lombardo (52), Giuseppe Aversa (49) e Kevin Laganà (22) furono travolti e uccisi mentre lavoravano sui binari nella stazione di Brandizzo, investiti da un treno in transito sulla linea Milano-Torino, in viaggio a 160 chilometri all'ora. Gli operai, tutti dipendenti della Sigifer di Borgovercelli, mentre si trovavano al lavoro sui binari, vennero travolti da un treno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di Brandizzo, chiusa l’inchiesta sulla morte dei 5 operai: cade l’accusa di omicidio volontario

