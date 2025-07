Strage Brandizzo | omicidio colposo indagati vertici Rfi

Accertate numerose lacune della società del Gruppo Fs nel quadro di una prassi consolidata caratterizzata dalla fretta L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Strage Brandizzo: omicidio colposo, indagati vertici Rfi

In questa notizia si parla di: strage - brandizzo - omicidio - colposo

Brandizzo: chiuse le indagini due anni dopo la strage ferroviaria, indagate 21 persone e tre società - La procura di Ivrea ha chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo del 31 agosto 2025, quando un treno investì sette operai e cinque di loro morirono.

Strage Brandizzo, chiusa l’inchiesta: 24 gli indagati. Cade accusa di omicidio volontario - A quasi due anni da quel 30 agosto si chiudono le indagini per la strage di Brandizzo. Sono complessivamente 24 gli indagati dalla procura di Ivrea: 21 persone e 3 società , accusate a vario titolo di omicidio colposo per la morte dei cinque operai travolti da un treno in transito a 160 chilometri all’ora sulla linea Milano-Torino mentre lavoravano sui binari nella stazione di Brandizzo, a 20 km dal capoluogo piemontese.

Strage di Brandizzo, 24 gli indagati: cade l'ipotesi di omicidio volontario - Un treno in transito sulla linea Milano-Torino investì e uccise cinque operai impegnati in una serie di lavori sui binari

Perché la strage di Brandizzo è diventata un omicidio colposo e non volontario Vai su X

Salgono a 24 gli indagati (inizialmente erano 15) tra persone e società dalla procura di Ivrea coordinata da Gabriella Viglione per la strage di Brandizzo. Si tratta di 21 persone e tre società : Rfi, Sigifer, Clf. Cade l'omicidio volontario con dolo eventuale, l'acc Vai su Facebook

Strage Brandizzo, chiusa l’inchiesta: 24 gli indagati. Cade accusa di omicidio volontario; Strage di Brandizzo, 24 indagati: l'accusa è di omicidio colposo; Strage di Brandizzo: caduta l'ipotesi di omicidio volontario.

Strage di Brandizzo: cade l’accusa di omicidio volontario. Indagati tutti i vertici delle Ferrovie - Conclusa l’inchiesta sulla tragedia ferroviaria del 31 agosto 2023, nella quale persero la vita cinque operai travolti da un treno in corsa. vanityfair.it scrive

Strage di Brandizzo, per la Procura non fu «omicidio volontario»: così cade l'accusa più grave - Per la strage di Brandizzo (Torino) è caduta l'accusa più grave ipotizzata all'inizio delle indagini dalla procura di Ivrea: quella di omicidio volontario con dolo eventuale. Lo riporta msn.com