Strade in Alta Valnure Albasi Pd chiede interventi strutturali

«A dieci anni dall’alluvione del 2015, troppe ferite sulle nostre strade sono ancora aperte. È urgente che si intervenga per garantire sicurezza e dignità alla viabilità dell’Alta Valnure». Così interviene il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd), che in questi mesi ha raccolto segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

