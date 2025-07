Strade come fiumi per la nuova ondata di maltempo | dalla rotonda transitano pure le cabine

Una potente precipitazione con pioggia e grandine ha colpito dalle ore 18.40 di oggi Lecco: lungo diverse strade della città capoluogo si sono creati veri e propri fiumi con forti disagi alla viabilità. A pochi passi dal centro commerciale Meridiane, tra via Balicco e la zona del Broletto, le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ciclone si abbatte su Stromboli in Sicilia, le strade diventano fiumi di fango: isola in ginocchio - Fango e detriti invadono Stromboli dopo nuove piogge. Strade bloccate e blackout a causa del ciclone, la Regione Sicilia chiede interventi urgenti

“È un disastro”. Maltempo Italia: alluvione devasta tutto. Strade come fiumi, danni enormi, famiglie isolate - Il maltempo che nelle ultime ore sta colpendo la regione ha causato una nuova emergenza, con strade allagate, vento forte e intere comunità in difficoltà.

Maltempo tra Lecco e provincia: strade come fiumi o imbiancate dalla grandine - Una forte grandinata e un potente acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio di oggi su Lecco e diversi comuni della provincia.

Zona Flegrea – Allagamenti 7 luglio Amici dei Campi Flegrei, oggi siamo stati messi a dura prova dal maltempo: bombe d'acqua a Bacoli (ben 90 mm in meno di un'ora!), strade che si trasformano in fiumi a Pozzuoli e disagi praticamente ovunque.

Strade come fiumi per la nuova ondata di maltempo: dalla rotonda "transitano" pure le cabine - I video dell'impressionante precipitazione con pioggia e grandine che nel tardo pomeriggio di giovedì 24 luglio ha colpito la città di Lecco ... Segnala leccotoday.it

Violento nubifragio si abbatte sul lecchese, strade inondate e allagamenti - Una dozzina le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco, in particolare per allagamenti. Si legge su informazione.it