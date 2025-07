Storica sentenza della Corte dell’Aia | gli Stati inquinanti dovranno ridurre le emissioni

Si tratta di un evento a dir poco storico, che ci da un minimo di speranza nei confronti del futuro del nostro pianeta. Arriva una storica sentenza della Corte dell'Aia sulle emissioni: gli Stati più inquinanti saranno obbligati a ridurre l'inquinamento. Infatti, a spingere su questa sentenza è il fatto che i cambiamenti climatici rappresentano una "minaccia esistenziale". Per questo i governi sono tenuti ad agire di conseguenza per limitarne gli impatti peggiori. Sentenza Corte dell'Aia su emissioni conferma sanzioni per gli Stati inquinanti. La sentenza, sebbene non sia (ancora) vincolante, arriva dopo una lunga battaglia cominciata nel 2019 da un gruppo di studenti delle isole del Pacifico.

Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini - In seguito alla storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per non aver garantito il diritto alla vita privata e alla salute dei cittadini esposti all’inquinamento delle Fonderie Pisano, Fratelli d’Italia Baronissi esprime pieno sostegno e chiede azioni concrete per garantire il diritto alla salute dell’intero territorio.

Plateatici, sentenza storica del Tar: «Il bar di Padova può mettere i tavolini dove vuole» - Chi ha a che fare con la materia parla già di "sentenza storica", e non a caso: il Tar del Veneto ha dato ragione al bar "Vicoli" di via Umberto I a Padova, che aveva richiesto l'ampliamento del plateatico salvo vederselo più volte respinto.

I Pfas e la morte dell’ex operaio della Miteni: riconosciuto risarcimento alla famiglia. “Sentenza storica” - È una sentenza storica quella con cui il giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Vicenza ha riconosciuto un risarcimento agli eredi di Pasqualino Zenere, operaio alla Miteni di Trissino, collegando la sua morte alla contaminazione da Pfas, sostanze perfluoroalchiliche note come ‘inquinanti eterni’.

Una #sentenza storica. Ieri la Corte internazionale di Giustizia ha aperto la strada alla responsabilità climatica degli Stati. Si tratta di un importante segnale di speranza per le popolazioni più vulnerabili e per la #natura del pianeta https://wwf.it/pandanews/cli Vai su X

Per Trump è una “vittoria monumentale” che gli consentirà “di realizzare finalmente” la sua “agenda politica”. Per l’opposizione democratica, invece, è “un ulteriore passo verso l’autoritarismo”. Con una sentenza storica, la Corte Suprema degli Stati Uniti - a gr Vai su Facebook

