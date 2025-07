Stop al servizio idrico nella parte bassa di Frosinone | ecco dove e quando

Stop al servizio idrico nella parte bassa di Frosinone per lunedì 28 luglio. A comunicarlo è Acea: "Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 28 luglio dalle ore 08:30 alle ore 17:30 si verificherĂ una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone..In particolare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Aggiornamento SOSPENSIONE IDRICA del 18 luglio 2025 Acea Ato 5 S.p.A. ci ha comunicato le zone interessate dalla sospensione del flusso idrico e l’orario di ripristino Dalle 08:00 alle 21:00 Le Zone interessate sono indicate nell’avviso Vai su Facebook

Frosinone, servizio idrico: interventi in 10 Comuni per il migliorare ... - Il Comune di Ferentino, L’Ente di Governo d’Ambito del Territorio di Frosinone e Acea Ato 5 hanno presentato il progetto di efficientamento delle reti di distribuzione idrica in corso sul ... Come scrive ilmessaggero.it