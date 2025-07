Stop al servizio idrico a Roma e a Fiumicino venerdì 25 luglio 2025 per 12 ore | orari e dove manca

Sospensione idrica programmata a Roma e Fiumicino in questo venerdì 25 luglio 2025. Si parte dalle ore 8 fino alla fine dei lavori, circa 12 ore dopo: orari e zone interessate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nuovo svincolo sula Roma-Fiumicino, restringimento di carreggiata per i lavori - Fiumicino, 7 maggio 2025 – Anas comunica che, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo Cargo in direzione Roma lungo l’autostrada A91”, a partire dalla notte di martedì 13 maggio, si procederà ad un restringimento della larghezza delle corsie sulle carreggiate dell’A91 Roma-Fiumicino, in entrambe le direzioni.

Gasperini a Fiumicino, oggi il matrimonio di Scamacca: quando la firma con la Roma? VIDEO - Passetto dopo passetto si avvicina sempre di più l’inizio dell’avventura di Gian Piero Gasperini alla Roma.

Roma, El Aynaoui è sbarcato a Fiumicino: “Forza Roma!” Il primo rinforzo per Gasperini - Neil El Aynaoui è ufficialmente il primo acquisto dell’era Gasperini. Il centrocampista marocchino, classe 2001, è atterrato nella tarda serata di oggi a Fiumicino, accolto da un piccolo gruppo di tifosi giallorossi.

Sul numero di luglio/agosto di #Poliziamoderna, rivista ufficiale della Polizia di Stato, in primo piano il lavoro quotidiano degli oltre 700 poliziotti della #Poliziadifrontiera di Fiumicino (Roma) che vigilano sulla sicurezza di viaggiatori e personale dell'aeroporto i Vai su Facebook

Linea Roma – Fiumicino Aeroporto: dalle ore 02:00 del 10 luglio circolazione ferroviaria tornata regolare tra Fiumicino Aeroporto Ponte Galeria dopo un incendio in prossimità dei binari https://rfi.it/content/rfi/it/news-e-media/infomobilita/aggiornamenti/2025/7/9 Vai su X

