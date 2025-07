Stop ai colloqui a Doha Gli Usa | Hamas non vuole la tregua Macron | La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina

Le notizie di giovedì 24 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. L'ufficio di Netanyahu: «Ricevuta la proposta di Hamas, la stiamo esaminando». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non vuole la tregua». Macron: «La Francia riconoscerĂ lo Stato della Palestina»Â

Gaza, Hamas vuole accordo completo per stop a guerra. Civili stremati, Anp: “Carestia criminale” - (Adnkronos) – Mentre la guerra di Israele si fa sempre più dura, con l'ormai dichiarato obiettivo del governo Netanyahu di conquistare e occupare i territori della Striscia di Gaza trasferendo altrove i palestinesi, Hamas al tavolo dei negoziati non arretra e pretende "un accordo globale e completo" per porre fine alla guerra a Gaza.

Gaza, Tajani si sveglia: "Israele ha vinto la guerra con Hamas, stop agli attacchi, popolazione della Striscia soffre troppo" - VIDEO - Israele deve comprendere che esiste "un diritto umanitario internazionale che va sempre rispettato", ha dichiarato inoltre Tajani Antonio Tajani finalmente si sveglia sulla crisi a Gaza.

Guerra MO, Witkoff: negoziati falliti per egoismo Hamas. Macron: Riconosceremo Palestina; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non vuole la tregua». Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina»; Gaza, l'inviato Usa Witkoff interrompe i colloqui: "Hamas non è in buona fede".

Gaza, stop ai colloqui. Usa e Israele ritirano le delegazioni dopo le richieste di Hamas - I colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi sono di nuovo in stallo dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu

Gaza, l'inviato Usa Witkoff interrompe i colloqui: "Hamas non è in buona fede" - Il negoziatore Usa per il Medio Oriente annuncia il ritiro della delegazione negoziale sottolineando che "prenderanno in considerazione opzioni alternative" per riportare a casa gli ostaggi israeliani