Sterling al Napoli Manna vuole regalare un esterno a Conte | vive le piste di Chiesa e Grealish

Giovanni Manna vuole regalare un altro esterno offensivo a Conte dopo Lang: si fa largo la pista Sterling ma per il mercato del Napoli sono sempre vive le piste che portano Chiesa e Grealish. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sterling - napoli - manna - vuole

Sterling nel mirino del Napoli: sondaggio per l’esterno del Chelsea - Il Napoli su Sterling Raheem Sterling potrebbe essere il grande colpo del Napoli per l’estate. Secondo quanto riportato da Radio Marte, il club partenopeo starebbe … L'articolo Sterling nel mirino del Napoli: sondaggio per l’esterno del Chelsea proviene da ForzAzzurri.

Napoli su Sterling: ecco il Mister X di Conte - Un nome che scuote il calciomercato del Napoli e accende la fantasia dei tifosi. Direttamente dal ritiro di Dimaro, spunta un'indiscrezione clamorosa: il "Mister X" su cui la dirigenza azzurra sta lavorando per l'attacco sarebbe nientemeno che Raheem Sterling.

Napoli, Mister X è Raheem Sterling: Manna tratta l'esterno del Chelsea, i dettagli - Viste le difficoltà per Ndoye, gli azzurri si guardano intorno. Vive le piste Chiesa e Grealish, ma ecco spuntare un altro nome

Il Bologna rifiuta l’ultima offerta, il Napoli prepara un ulteriore rilancio per Ndoye (Di Marzio). "A questo punto Manna sta lavorando anche su più tavoli: piacciono Sterling, Grealish, Kubo (che però gioca a destra) e una novità : si tratta di Laurienté del Sassuolo Vai su Facebook

Sterling nome nuovo per il Napoli! Viste le difficoltà per arrivare a Dan Ndoye, Manna sta valutando una serie di alternative tra cui anche l'attuale giocatore del Chelsea #Fantacalcio Vai su X

Sterling al Napoli, Manna vuole regalare un esterno a Conte: vive le piste di Chiesa e Grealish; Napoli, Mister X è Raheem Sterling: Manna tratta l'esterno del Chelsea, i dettagli; Calciomercato Napoli scatenato sul mercato: idea Sterling.

Sterling al Napoli, Manna vuole regalare un esterno a Conte: vive le piste di Chiesa e Grealish - Giovanni Manna vuole regalare un altro esterno offensivo a Conte dopo Lang: si fa largo la pista Sterling ma per il mercato del Napoli sono sempre vive ... Scrive fanpage.it

Il Napoli aspetta Ndoye e lavora su Sterling: Manna scatenato - Non solo l'esterno del Bologna: il ds azzurro mette nel mirino anche l'inglese ex Arsenal, di proprietà del Chelsea. Riporta msn.com