STEAMDECK Decky Loader 3.19 | Launcher di Plugin Homebrew per Steam Deck

Se possiedi uno Steam Deck  e vuoi personalizzarlo al massimo, Decky Loader  è lo strumento che fa per te! Si tratta di un launcher di plugin homebrew  che ti permette di modificare l’aspetto del sistema, aggiungere nuove funzionalitĂ e ottimizzare l’esperienza di gioco. Scopriamo insieme cos’è, come installarlo e come sfruttarlo al meglio! L’ultima versione stabile di Decky Loader  (v3.1.9) introduce alcune correzioni importanti per migliorare stabilitĂ e funzionalitĂ . Ecco le novitĂ : Cosa è cambiato?. Fix al blocco durante il ricaricamento dell’updater  (by @AAGaming00  in #786 ) Risolto un problema che causava il freezing  durante l’aggiornamento dei plugin. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

[STEAMDECK] Decky Loader Prerelease v3.1.6-pre1: Il Miglior Launcher di Plugin per Steam Deck - Se possiedi uno Steam Deck  e vuoi personalizzarlo al massimo, Decky Loader  è lo strumento che fa per te! Questo homebrew plugin launcher  ti permette di modificare l’aspetto del tuo Deck, aggiungere nuove funzionalità e ottimizzare le impostazioni di sistema in modo semplice e sicuro.

