Starlink è down in tutto il mondo saltata la connessione dei satelliti di Elon Musk | la conferma dell’azienda Senza internet l’esercito ucraino al fronte

Il servizio di connessione satellitare Starlink ha smesso di funzionare in quasi tutto il mondo dalle 21.30 in Italia, le 15.30 sulla costa orientale statunitense. Come riporta The Verge, è in forte crescita il numero di utenti che segnala di non riuscire a connettersi con il servizio internet di SpaceX di Elon Musk. Salta la connessione di Starlink: la conferma. La conferma è arrivata anche dal sito di Starlink, che ha confermato il down: «Starlink sta attualmente riscontrando un’interruzione del servizio. Il nostro team sta indagando». Anche sul social X Starlink ha pubblicato un messaggio piĂą dettagliato poco dopo l’inizio del down: «Starlink sta attualmente riscontrando un’interruzione di rete e stiamo implementando attivamente una soluzione. 🔗 Leggi su Open.online

