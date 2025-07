Star wars icon e attori di taylor sheridan nel cast dello spin-off di legend of vox machina su prime video

Il mondo di Critical Role si prepara ad espandersi con un nuovo progetto animato, collegato alla serie di successo The Legend of Vox Machina. Questa volta, si tratta di uno spin-off intitolato The Mighty Nein, che promette di approfondire le storie e i personaggi principali della campagna originale di Dungeons & Dragons. La produzione si sta facendo notare per la presenza di un cast stellare, ricco di personalitĂ riconoscibili nel panorama dello spettacolo e dell’intrattenimento. cast di ospiti e personalitĂ nel spinoff The Mighty Nein. una lista di star che parteciperanno alla serie. Durante il San Diego Comic-Con, Prime Video ha ufficializzato la partecipazione di numerosi attori e celebritĂ come guest star in The Mighty Nein. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star wars icon e attori di taylor sheridan nel cast dello spin-off di legend of vox machina su prime video

In questa notizia si parla di: cast - spin - legend - machina

