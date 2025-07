Stagno | Ponte sullo Scolmatore ecco i cantieri | Lunedì 28 luglio la consegna dei lavori

Dopo mesi di attesa finalmente c'è una data. E pare davvero quella giusta. Lunedì prossimo, 28 luglio, avverrà la consegna dei lavori previsti per il risanamento strutturale e la messa in sicurezza del ponte sullo Scolmatore, ovvero la via di collegamento tra Livorno e Pisa all'altezza della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Stagno | Ponte sullo Scolmatore chiuso e lavori fermi, via alla petizione: "Gravi disagi per cittadini e aziende" - "Fate sì che la vivibilità e la prosperità della nostra comunità non siano ulteriormente compromesse".

Tenerini (FI): “Ponte dello Scolmatore, grazie all’impegno del Sottosegretario Ferrante e al lavoro del Prefetto Dionisi arriva da ANAS la conferma: consegna lavori entro fine luglio” - #ilmetropolitano Vai su X

