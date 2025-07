Stadio Maradona a Napoli ecco Uefa e Figc | si accelera sul restyling ma c?è il nodo dei fondi

Appuntamento questa mattina a Palazzo San Giacomo. Gli inviati della Uefa e della Figc analizzeranno le proposte allo studio del Comune per lo stadio Maradona. Due diversi dossier. Uno con il.

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrĂ dopo Lecce-Napoli.

Ristrutturazione stadio Maradona, incontro De Laurentiis-Manfredi: "Le parti eseguiranno ulteriori approfondimenti" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati oggi in un noto hotel cittadino per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo.

Cassano: «Conte sta andando oltre il miracolo, lo stadio del Napoli deve chiamarsi “Maradona e Conte”» - L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol della vittoria del Napoli contro il Lecce grazie al gol di Giacomo Raspadori, elogiando il lavoro che sta facendo Antonio Conte con la squadra.

COMUNE DI NAPOLI - Ass. Cosenza: "Stadio? De Laurentiis ha presentato un progetto, è pronto a spendere 250 milioni, noi vogliamo un Diego Armando Maradona modello Maracanà , aspettiamo gli ispettori di FIGC e UEFA" https://ift.tt/Yb9Qicz Vai su X

Euopei 2032. Il Maradona sarĂ all'altezza della competizione? Fissato al 25 luglio l'incontro tra Comune, Calcio Napoli, il gruppo di lavoro Figc e il delegato Uefa per valutare la candidatura dello stadio Vai su Facebook

Stadio Maradona a Napoli, ecco Uefa e Figc: si accelera sul restyling, ma c’è il nodo dei fondi; Stadio Maradona, pronto il piano per gli Europei del 2032; Euro 2032, ispettori UEFA attesi a Napoli: il Comune punta sul Maradona, De Laurentiis pensa allo stadio di proprietà .

Restyling al Maradona, riaprirà il terzo anello: vertice per Euro 2032 - È il momento della verità per la candidatura della città di Napoli tra le cinque sedi italiane degli Europei di calcio del 2023. Come scrive napoli.repubblica.it

Stadio Maradona, la Uefa impone lo sprint: il Comune riscrive il piano per restare in corsa - Napoli gioca il tutto per tutto: nuovo masterplan, terzo anello, sostenibilità e parcheggi ... Riporta stylo24.it