Sta con quello dell’Isola dei Famosi Venus Williams chi è il suo nuovo fidanzato

Per gli italiani è una notizia che ha destato parecchia curiosità, non solo per la fama mondiale della protagonista, ma anche perché il suo compagno è un volto noto della televisione italiana, grazie alla partecipazione a un'edizione de L'isola dei famosi. Il suo nome ha iniziato a circolare già un anno fa, quando alcune foto scattate in Costiera Amalfitana avevano acceso i riflettori su una possibile love story inedita. Eppure, fino a oggi, non era mai arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. A parlare, in modo finalmente esplicito, è stata lei: Venus Williams. L'ex numero uno del tennis mondiale, oggi 45enne, ha scelto proprio l'intervista del post-partita al torneo di Washington – in cui è tornata in campo e ha vinto – per confermare quanto si vociferava da tempo: è sentimentalmente legata ad Andrea Preti.