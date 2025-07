Sprangate tra giovani e dehors a fuoco a Milano è incubo malamovida

Un inseguimento, poi spranghe e ancora un dehors che prende fuoco. Un'altra serata di violenza in zona Porta Venezia a Milano. A mezzanotte, in pochi attimi, scoppia il caos tra i locali di uno dei quartieri della movida meneghina: prima la lite tra due giovanissimi di origine straniera, con pali d'acciaio, e poi il fragore di un petardo e il fuoco. Le fiamme hanno divorato l'area esterna di un ristorante. Grazie al pronto intervento dei gestori del locale vicino, il rogo è stato spento e si è evitato il peggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sprangate tra giovani e dehors a fuoco, a Milano è incubo malamovida

