Giovedì 24 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi le Universiadi, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il nuoto artistico, la pallanuoto ed i tuffi dalle grandi altezze con i Mondiali, e tanto altro ancora. A Singapore, per i Mondiali 2025 degli sport acquatici, il programma prevede le finali per il 1°, per il 3°, per il 5° e per il 7° posto del torneo di pallanuoto maschile, con il Settebello in acqua nella finale per il 7° posto contro gli Stati Uniti. Nei primi 2 round, sia per gli uomini che per le donne, dei tuffi dalle grandi altezze saranno al via Elisa Cosetti, Davide Baraldi ed Andrea Barnabà , infine nel nuoto artistico nella finale del duo libero femminile gareggeranno Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, e nei preliminari dell’acrobatico a squadre open sarà presente l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 24 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

