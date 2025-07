Sport in tv giovedì 24 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Giovedì 24 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dai Mondiali di scherma e nuoto, fino alle Universiadi e al ciclismo con il Tour de France. Non tralasciando mai il tennis. Per la pallanuoto, il Settebello affronta gli Sai Uniti per il 7° posto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. MATTINA. 07.00 Scherma, Mondiali: sciabola maschile individuale, gironi ed eliminazione diretta fino ai 64 (Matteo Neri, Pietro Torre) – Nessuna copertura tvstreaming 08. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - giovedì - luglio - eventi

Sport in tv giovedì 1 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, giovedì 1 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. In campo Europa e Conference League con l’andata delle semifinali.

“Tavola rotonda sullo sport e i settori giovanili – Partendo dal Sud” alla Camera giovedì 15 maggio - ROMA – Giovedì 15 maggio, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge la “Tavola rotonda sullo sport e i settori giovanili – Partendo dal Sud”.

Sport in tv oggi (giovedì 8 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Giovedì 8 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Roma, il ciclismo con la Vuelta España Femenina, il beach soccer con i quarti di finale dei Mondiali, la pallamano con le qualificazioni agli Europei, e tanto altro ancora.

Gli eventi di Luglio e Agosto! Solo in Via degli Archi 1R – Genova Tutti i Lunedì – SCACCHI con il Maestro FIDE Raffaele Di Paolo alle 20:30! Tutti i Giovedì – KARAOKE NIGHT con Luca Storace alle 20:30. E come sempre, sport in diretta sui maxi Vai su Facebook

Sport in tv oggi (mercoledì 23 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Sport in tv oggi, giovedì 24 luglio 2025: Tour de France, Tennis e Mondiali di nuoto; Sport in tv oggi (giovedì 24 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Tornano i giovedì dello shopping: Summer Fest 2023.