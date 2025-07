Sport | coltivare le gemme del calcio cinese nello Xinjiang

Con un master e un sogno, Ablajan Mamut e’ pronto ad alzare la posta del gioco per i ragazzi appassionati di calcio nello Xinjiang. Scoprite come sta coltivando i giovani fanatici del pallone della regione per trasformarli nelle future stelle del calcio cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639238463923842025-07-24sport-coltivare-le-gemme-del-calcio-cinese-nello-xinjiang Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sport: coltivare le gemme del calcio cinese nello Xinjiang

