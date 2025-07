Da Esanatoglia a Grottammare, le Marche brillano grazie a un’agricoltura che sa unire tradizione, innovazione e accoglienza turistica. Novanta le localitĂ riconosciute contro le 75 del 2024, Giansanti (Confagricoltura): "Investire in sostenibilitĂ significa garantire sviluppo socioeconomico e nuove opportunitĂ , soprattutto in territori come i nostri borghi rurali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spighe Verdi 2025 nelle Marche, 9 comuni premiati per la sostenibilità rurale