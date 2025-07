Spazio lanciato il nanosatellite di Tyvak per la missione 5G-Lide

Milano, 24 lug. (askanews) -Lancio riuscito dalla Vandenberg Space Force Base in California per il nanosatellite di Tyvak International, che dà il via alla missione di in-orbit demonstration 5G-Lide (Direct Access Live Demonstration), finanziata dall'Asi e sviluppata all'interno del programma ARTES dell'European Space Agency (ESA). Il lancio, previsto nella serata del 22 luglio, era stato rinviato di 24 ore a causa di una violazione dello spazio aereo. "Il primo passo verso l'implementazione a larga scala di un servizio satellitare a banda larga basato su tecnologia 5G nel nostro Paese", dice Fabio Nichele CEO Tyvak che ne spiega le implicazioni pratiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spazio, lanciato il nanosatellite di Tyvak per la missione "5G-Lide"

In questa notizia si parla di: spazio - nanosatellite - tyvak - missione

Verso lo spazio il nanosatellite di Tyvak made in Torino. La missione è sviluppata nel programma Artes dell'Esa #ANSA Vai su X

Spazio, lanciato il nanosatellite di Tyvak per la missione “5G-Lide”; Spazio, pronto al lancio negli Usa il nanosatellite della torinese Tyvak per la missione 5G-Lide; Verso lo spazio il nanosatellite di Tyvak International progettato a Torino.

Spazio, lanciato il nanosatellite di Tyvak per la missione “5G-Lide” - Lancio riuscito dalla Vandenberg Space Force Base in California per il nanosatellite di Tyvak International, che dà il via alla missione di in- askanews.it scrive

Verso lo spazio il nanosatellite di Tyvak made in Torino - Lo ha realizzato Tyvak International, società della space economy nata nel 2015 e oggi capofila del consorzio ... Lo riporta msn.com