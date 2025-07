Sparatoria a Turate arrestati in Romania i due presunti autori | lo scontro legato a giri di prostituzione

Sono stati arrestati in Romania i due presunti autori della sparatoria avvenuta lo scorso 21 settembre a Turate (Como). A bordo di uno scooter e con il volto coperto, i due esplosero alcuni colpi di pistola contro un'Audi, ferendo le due persone all'interno. Alla base dello scontro ci sarebbero dissidi legati a giri di sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

