Spal con Bassoli può restare anche Iglio In difesa piace Dall’Ara seguiti profili di D

Manca esattamente un mese al debutto ufficiale dell’Ars et Labor. Non in campionato che scatterĂ il 31 agosto, ma alla prima giornata di Coppa Italia di Eccellenza, fissata per il 24 agosto. La Spal è indietro rispetto alla concorrenza, ma considerando quello che è accaduto nel corso dell’estate sarebbe sorprendente il contrario. Il primo punto fermo che il direttore sportivo Antenucci e Pierpaolo Triulzi hanno fissato nella costruzione della squadra è l’allenatore. Stefano Di Benedetto quindi avrĂ la possibilitĂ di concordare con la dirigenza le scelte di mercato, indicando le proprie preferenze in funzione del sistema di gioco che intenderĂ adottare in biancazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

