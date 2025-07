Spagna | ragazzi e bambini cantano in ebraico espulsi dal volo Vueling Polemica sul fermo all’educatrice ammanettata a terra – Il video

Sta rimbalzando sui media internazionali la notizia, sollevata per prima dal sito web Enfoque Judio, di circa 50 bambini e adolescenti ebrei, di età compresa tra 10 e 15 anni, e l’animatrice del loro campo estivo espulsi da un volo della Vueling Airlines a Manises, Valencia, in Spagna. La loro colpa? Avrebbero cantato in ebraico durante l’imbarco. Secondo la testata, dopo che l’equipaggio ha intimato loro di smettere di cantare, è stata chiamata la polizia e il gruppo è stato fatto scendere dall’aereo durante l’attesa del decollo. A conferma tale racconto anche la versione della madre di uno dei piccoli, che ha parlato di situazione tranquilla, fino all’intonazione del canto. 🔗 Leggi su Open.online