Spagna ragazzi cantano in ebraico | espulsi dal volo educatrice a terra È bufera

√ą scoppiata una bufera dopo che circa 50 bambini e adolescenti, di et√† compresa tra i 10 e i 15 anni, e l'animatrice¬†del loro campo estivo sono stati espulsi da un volo della Vueling Airlines a Valencia, in Spagna, perch√© cantavano in ebraico durante l'imbarco. A mettere in luce l'accaduto √® stato per primo il¬†sito web Enfoque Judio, secondo cui l'equipaggio avrebbe intimato ai ragazzi di smettere di cantare e, quindi, chiamato la polizia. La notizia, per√≤, ha fatto in pochi minuti il giro della rete ed √® stata ripresa su tutti i media. Non solo: sta rimbalzando la scena del fermo dell'educatrice, che √® stata immobilizzata,¬†ammanettata e tenuta a terra¬†dagli agenti della Guardia Civil. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Spagna, ragazzi cantano in ebraico: espulsi dal volo, educatrice a terra. √ą bufera

In questa notizia si parla di: spagna - ragazzi - ebraico - espulsi

Ragazzi cantano in ebraico, allontanati da un aereo a Valencia; Spagna: ragazzi e bambini cantano in ebraico, espulsi dal volo Vueling. Polemica sul fermo all'educatrice, ammanettata a terra - Il video; Gaza, l'inviato Usa Witkoff in arrivo a Olbia: ipotesi negoziati su un mega yacht in Costa Smeralda - Spiegel, aumentano i diplomatici di Berlino che chiedono al governo di fermare la vendita di armi a Israele.

Spagna, ragazzi cantano in ebraico: espulsi dal volo, educatrice a terra. È bufera - È scoppiata una bufera dopo che circa 50 bambini e adolescenti, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, e l'animatrice del loro ... Scrive iltempo.it

Spagna: rconoscerà cittadinanza a discendenti ebrei espulsi - Spagna: rconoscerà cittadinanza a discendenti ebrei espulsi, Circa tre milioni di persone, pronipoti dei sefarditi del 1492, , Spagna, Ansa. Riporta ansa.it