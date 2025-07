South Park Digital Studios e Paramount+ siglano un accordo di licenza esclusiva

Paramount Global, Park County e South Park Digital Studios hanno annunciato oggi il rinnovo dell’accordo con i co-creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, della durata di cinque anni. L’intesa prevede 50 nuovi episodi e la distribuzione globale, su Comedy Central e Paramount+, di tutti gli episodi delle 26 stagioni precedenti della serie. Inoltre, per la prima volta in assoluto, Paramount+ diventerà negli Stati Uniti la piattaforma ufficiale per l’intera library di South Park, inclusi tutti i nuovi episodi, a partire dalla nuova stagione che debutta oggi su Comedy Central e ora su Paramount+. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - South Park Digital Studios e Paramount+ siglano un accordo di licenza esclusiva

In questa notizia si parla di: park - paramount - south - digital

South Park resta in tv per altri 5 anni, Paramount annuncia il rinnovo della serie! - I fan di South Park non dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti molto presto: i creatori della serie hanno infatti stretto un nuovo accordo che prevede anche la presenza in streaming degli episodi.

South Park: il debutto della stagione 27 viene posticipato e i creatori della serie attaccano Paramount - Comedy Central ha annunciato che la stagione 27 di South Park arriverà due settimane più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto e i creatori hanno reagito online.

Tim robinson torna con la sua nuova comicità insieme a south park nei ritardi delle uscite tv di paramount - La programmazione delle serie animate spesso subisce variazioni di data, influenzate da fattori esterni e strategie di mercato.

Paramount ha rinnovato 5 anni di South Park. A 30 milioni di dollari per singolo episodio da 22 minuti. Oltre un milione di dollari al minuto. Vai su X

I creatori di South Park, Matt Stone e Trey Parker, hanno assunto l'avvocato Bryan Freedman per affrontare la controversia con i nuovi proprietari della Paramount. Si dice che sia probabile che venga intentata una causa legale. Vai su Facebook

Paramount Global e Park County estendono il loro accordo. South Park Digital Studios e Paramount+ siglano una licenza esclusiva; South Park resta in tv per altri 5 anni, Paramount annuncia il rinnovo della serie!; VIDEO | South Park vendica il Late Show: firma per 1,5 miliardi con Paramount e poi sfotte i genitali di Trump.

Paramount Global e Park County estendono il loro accordo. South Park Digital Studios e Paramount+ siglano una licenza esclusiva - Paramount Global, Park County e South Park Digital Studios hanno annunciato oggi il rinnovo dell’accordo con i co- Scrive teleblog.it

South Park resta in tv per altri 5 anni, Paramount annuncia il rinnovo della serie! - creatori della serie, Trey Parker e Matt Stone, hanno infatti firmato un nuovo accordo della durata di 5 anni con Paramount Global. Come scrive msn.com