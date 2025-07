Una Roma protagonista di questa fase di calciomercato era qualcosa di annunciato, e in effetti non possiamo di certo dire che Massara non si stia tenendo impegnato. Dopo le prime ufficialitĂ , ecco Ghilardi in chiusura come primo, e forse non unico, innesto per la retroguardia di Gasperini, mentre impazza la ricerca di un’ala d’attacco, con Paixao e Tzolis in lista. Capitolo cessioni però non chiuso con giugno, e l’ultima sorpresa riguarda Bryan Cristante, una vecchia conoscenza del mister il cui futuro sembra ora piĂą incerto del previsto. L’indiscrezione, lanciata dalla Gazzetta dello Sport, parla di una Juventus interessata al classe ’95, un profilo italiano ed esperienza che evidentemente piace a Tudor e dirigenza, che in quella zona di campo cercherĂ di trovare una sistemazione ad Arthur e a Douglas Luiz. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sorpresa Cristante, idea in prestito per la Juventus: che fa la Roma?