Sonya Deville ha rischiato grosso qualche anno fa, quando uno stalker si è introdotto in casa sua ed è quasi riuscito a sequestrarla. La notte che ha cambiato tutto. Sonya Deville ha aperto il suo cuore parlando di una delle notti più terrificanti della sua vita: l’irruzione in casa del 2020, quando uno stalker si introdusse nella sua abitazione con l’intenzione di rapirla. Durante la sua apparizione nel podcast Insight with Chris Van Vliet, l’ex wrestler della WWE ha raccontato la agghiacciante sequenza di eventi che per poco non si è trasformata in tragedia. La Deville ha spiegato che era appena tornata a casa dopo una cena con la collega Mandy Rose. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Sonya Deville rivive l’incubo stalker: “Una scelta diversa e io e Mandy saremmo morte”