Sony ha acquisto il 2,5% delle azioni di Bandai Namco e siglato un accordo di alleanza strategica

Sony continua ad investire nel mondo dell’intrattenimento giapponese acquisendo il 2,5% delle azioni di Bandai Namco, mettendo le proprie mani su 16 milioni di titoli per un valore di circa 68 miliardi di yen. L’operazione è stata accompagnata dalla firma di un’alleanza strategica tra le due compagnie, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e massimizzare il valore delle loro proprietĂ intellettuali (IP), in particolare nel settore anime e manga. Bandai Namco e Sony hanno giĂ collaborato in passato in ambiti come videogiochi, anime e musica, ma con questo nuovo accordo intendono ampliare il raggio d’azione, integrando le rispettive competenze. 🔗 Leggi su Game-experience.it

