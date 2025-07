È ufficialmente arrivato il momento delle micro-mini, quegli abiti e short cortissimi che stanno spopolando questa estate: non più dominati dai tagli medi o alle ginocchia, la moda si fa audace, brat e senza freni. Ma come interpretare al meglio questo ritorno al femminile più libero e super Y2K? Sì, è tornata la micro-mini mania tra anni Sessanta e revival Y2K. Il percorso di questa tendenza non banale ha radici ben salde nella storia della moda. Mary Quant e André Courrèges, nel 1964, scossero l’Inghilterra con lunghezze che sfioravano l’audacia più pura. E negli anni Settanta arrivarono gli “hot pants” – i celebri Daisy Dukes – pantaloncini super corti nati tra set televisivi e look da flight attendant. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sono tutte pazze per la micro-mini (ed è tutto merito della brat summer)