Sono in arrivo altri giochi Xbox su PS5 e Nintendo Switch 2 secondo un noto giornalista

Dopo il successo di Forza Horizon 5 su PS5 e la conferma dell’arrivo di Gears of War: Reloaded, nuove indiscrezioni puntano all’arrivo su PlayStation 5 e su Nintendo Switch 2. Nello specifico, Chris Dring, giornalista di riferimento nel settore videoludico, ha affermato che nelle prossime settimane verranno annunciati altri giochi Xbox in arrivo sulle piattaforme da gaming di Sony e Nintendo Come leggiamo su PushSquare, i titoli al centro delle voci sono tutt’altro che minori: Starfield, South of Midnight e persino Halo — che potrebbe tornare in scena con un remake del celebre Combat Evolved. A questi si aggiungono produzioni giĂ disponibili su PlayStation, come Indiana Jones e l’Antico Cerchio e DOOM: The Dark Ages, che potrebbero essere tra i primi a debuttare anche su Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sono in arrivo altri giochi Xbox su PS5 e Nintendo Switch 2, secondo un noto giornalista

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. è in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 - SEGA ha appena annunciato che Virtua Fighter 5 R.E.V.O., nuova incarnazione della celebre serie di picchiaduro, è in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e su Nintendo Switch 2.

Final Fantasy 7 Remake, Square Enix suggerisce l’arrivo di altri capitoli su Nintendo Switch 2 - Square Enix torna a far parlare di sé con un video della serie Creator’s Voice pubblicato da Nintendo, in cui viene mostrato Final Fantasy 7 Remake Intergrade in azione su Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2, è in arrivo un gioco di Super Mario per GameCube su Nintendo Switch Online - Nintendo arricchisce la sua proposta retro con un’aggiunta che farà felici molti appassionati: Super Mario Strikers, iconico gioco sportivo per GameCube, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo il 3 luglio 2025, all’interno della nuova libreria Nintendo GameCube – Nintendo Classics pensata per Nintendo Switch 2.

