Sonia lascia Simone al falò di Temptation Island dopo il tradimento | Era un viaggio nei sentimenti non nei letti

Sonia e Simone lasciano Temptation Island da separati. Lei lo ha lasciato dopo il tradimento, nonostante lui le abbia detto che anche il tradimento era funzionale a capire di essere innamorato di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temptation Island 2025: Sonia scopre il tradimento di Simone, Valerio crolla dopo le rivelazioni di Sarah - La seconda puntata di Temptation Island 2025 è stata un vero terremoto emotivo. Due coppie protagoniste, Sonia Barrile e Simone Margagliotti e Valerio e Sarah, hanno vissuto momenti intensissimi, culminati in due svolte clamorose: una confessione di tradimento esplicita da parte di lui e una rivelazione a lungo nascosta da parte di lei, che ha lasciato il pubblico e i protagonisti senza parole.

Temptation Island 2025, esplodono le coppie: Sonia distrutta dal tradimento, Valerio in lacrime per Sarah - Due confessioni devastanti, un bacio mai mostrato ma chiarissimo, e due coppie in frantumi. La seconda puntata di Temptation Island 2025 ha segnato un punto di non ritorno per Sonia e Simone, e per Valerio e Sarah.

A Temptation Island, il tradimento di Simone e la reazione di Sonia: il bacio con una tentatrice che non è Eva Giusti - Nel doppio appuntamento con Temptation Island andrà in onda il primo tradimento dell'edizione: Simone bacerà una tentatrice diversa da Eva Giusti, la single a cui si era avvicinato all'inizio del percorso nel reality.

