Solo Leveling il produttore | Con la terza stagione voglio diventare più famoso di Dragon Ball e One Piece

All'Anime Expo di quest'anno, il produttore di solo Leveling, Atsushi Kaneko, ha accennato a ciò che lui e il team sperano di ottenere con il potenziale ritorno dell'anime. Il produttore Atsushi Kaneko ha svelato le sue ambizioni per la possibile terza stagione di Solo Leveling, ancora non confermata, ma desiderosa di raggiungere i livelli di icone come Dragon Ball e One Piece. Intanto, Netflix prepara un adattamento live-action con Byeon Woo-seok nei panni di Jinwoo. Il futuro della serie è aperto a nuovi orizzonti narrativi e visivi. Solo Leveling: il produttore Kaneko sogna il salto nel mito La seconda stagione di Solo Leveling ha consolidato Jinwoo Sung come uno dei protagonisti più chiacchierati dell'anime contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

