Sollevamento pesi Christian Di Maria si conferma campione d’Europa U15

Sorride l’Italia del sollevamento pesi: agli Europei U15 di Madrid, in Spagna, Christian Di Maria si conferma medaglia d’oro di categoria, imponendosi, inoltre, sia nello strappo che nel totale, e ritoccando anche due record italiani, nello slancio e nel totale. L’azzurrino vince nello strappo con 98 kg, poi primeggia anche nello slancio, in cui si spinge fino a 120 kg, per un totale di 218 kg. Molto staccati tutti i rivali: argento al bulgaro Aliyanov con 177 kg, ben 41 in meno, bronzo al georgiano Kutchava con 174 kg, a -44. Nello strappo Di Maria si impone con i 98 kg del secondo tentativo, dopo averne sollevati 90 al primo, ma poi manca l’assalto al record italiano con 103 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Christian Di Maria si conferma campione d’Europa U15

