Smartphone vietato ai minori l’attrice Valentina Lodovini | Il cellulare è il nuovo Fentanyl E sulle famiglie | Troppa ansia nell’epoca contemporanea

Si aggirano silenziosi nei corridoi digitali: non portano maschere, non si nascondono nel buio, ma entrano nelle stanze dei ragazzi attraverso uno schermo luminoso. I nuovi "predatori" non hanno volto: sono fatti di immagini violente, narrazioni distorte, connessioni ossessive.

Schizofrenia digitale a scuola: perché lo smartphone è vietato in classe ma indispensabile per compiti, registro elettronico e comunicazioni tra studenti e docenti - Durante le lezioni è vietato, ma subito dopo diventa indispensabile: il cellulare rappresenta oggi il vero paradosso della scuola italiana.

Stasera il ballo in maschera: vietato fare foto o video con gli smartphone - In una Venezia bollente, in cui si toccano picchi di temperature dalla mattina alla sera, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono stati i protagonisti del matrimonio a più alto tasso di vip e polemiche dell'anno.

Stop al cellulare per under 14 e ai social per under 16: lanciata petizione firmata da esperti e attori come Cortellesi e Favino; Il primo gioco a luci rosse di Steam, senza censura.

Smartphone vietato ai minori di 14 anni, è giusto o sbagliato? - Recentemente il pedagogista Daniele Novara e lo psicoterapeuta Alberto Pellai hanno proposto di vietare per legge l'uso degli smartphone fino ai 14 anni e ...

Butti: "Sbagliato vietare gli smartphone ai minori. Spid? Cie più sicura" - Il sottosegretario con delega all'innovazione: "Bene la sperimentazione della verifica dell'età online in Italia, ma evitare troppi divieti.