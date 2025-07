Smartphone da vietare ai minori? Floris svela il vero problema | Non è la tecnologia il nemico ma la mancanza di strumenti per gestirla

Un caffè amaro tra le mani, lo sguardo fisso oltre le telecamere de La Torre di Babele su La 7. Giovanni Floris non usa giri di parole quando affronta il tema del conflitto generazionale contemporaneo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Smartphone da vietare ai minori? Floris svela il vero problema: Non è la tecnologia il nemico, ma la mancanza di strumenti per gestirla; Minori e social, Save The Children: “Serve un sistema di verifica dell’età ”.

Butti: “Sbagliato vietare gli smartphone ai minori. Spid? Cie più sicura” - Il sottosegretario con delega all’innovazione: “Bene la sperimentazione della verifica dell’età online in Italia, ma evitare troppi divieti. Da repubblica.it

3 cose da fare (con la tecnologia) prima di vietare lo smartphone agli ... - Genova – L’appello per vietare gli smartphone ai minori di 14 anni e i social network ai minori di 16 anni, che dovrebbe poi diventare anche una petizione su Change. Riporta ilsecoloxix.it