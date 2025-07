Sinner reintegra Ferrarara Naldi | Non parlo fa troppo male

Le parole dell’ex fisioterapista. Nelle ultime ore Umberto Ferrara ex preparatore fisico di Jannik Sinner è stato reintegrato nel team del numero uno al mondo. Il collaboratore era stato allontanato, insieme a Giacomo Naldi dopo la nota vicenda clostebol. Ora Naldi ha parlato a Reppublica, non sbilanciandosi. «E io non ho alcune intenzione di commentare. È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma – e poi – Mi ha chiamato per farmi gli auguri, dopo la nascita di mia figlia». In passato, Naldi aveva lavorato con il club di Basket della Virtus e con il tennista Francesco Passaro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

