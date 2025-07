Simone bacia la single Rebecca a Temptation Island Sonia chiede il falò anticipato

(Adnkronos) – Scoppia un'altra coppia a Temptation Island. Nella puntata andata in onda questa sera, mercoledì 23 luglio, Sonia ha scoperto il tradimento del suo fidanzato Simone. La ragazza ha avuto la possibilità di vedere i filmati che ritraggono il personal trainer in atteggiamenti intimi con la single Rebecca. Simone ha trascorso un intero pomeriggio.

