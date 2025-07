Simone bacia la single Rebecca a Temptation Island poi chiede di tornare da Sonia | Sarà la madre dei miei figli

Si avvia alla conclusione il percorso di Sonia Barrile e Simone Margagliotti a Temptation Island. Dopo aver visto il compagno baciare la single Rebecca, Sonia è determinata a lasciarlo e chiede un falò di confronto anticipato. Simone, però, è convinto di voler uscire dal programma proprio con lei: “Può essere la madre dei miei figli”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sonia - simone - single - rebecca

Temptation Island 2025, la reazione di Sonia al fidanzato Simone e la single Rebecca | Video Witty Tv - A Temptation Island 2025 Sonia viene chiamata nel capanno per vedere un nuovo filmato del fidanzato Simone.

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per cominciare: la prima puntata andrà in onda il 3 luglio in prima serata su Canale 5.

Simone e Sonia B. sono la seconda coppia di Temptation Island 2025: la loro relazione in crisi - Simone e Sonia B. sono la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Islan, in partenza dal 3 luglio prossimo.

Temptation Island, Sonia scopre il tradimento di Simone e chiede il falò di confronto; Simone bacia la single Rebecca a Temptation Island, poi chiede di tornare da Sonia: “Sarà la madre dei miei figli”; Temptation Island: Simone tradisce Sonia B, poi però dice: Non ce ne sono di donne come lei. Lei chiede il falò.

Simone bacia la single Rebecca a Temptation Island, poi chiede di tornare da Sonia: “Sarà la madre dei miei figli” - Dopo aver visto il compagno baciare la single Rebecca, Sonia è determinata a lasciarlo e chiede un ... Come scrive fanpage.it

Chi è Rebecca Ruffinengo, la tentatrice che ha baciato Simone Margagliotti a Temptation Island 2025 - Rebecca Ruffinengo è la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Simone Margagliotti, fidanzato di Sonia Barrile ... fanpage.it scrive