Il Napoli continua a lavorare sul mercato, e non solo in entrata. Dopo l’acquisto di Lorenzo Lucca dall’Udinese, gli azzurri lavorano alla cessione dell’attaccante argentino La squadra partenopea è impegnata nel primo ritiro stagionale in Val di Sole, dove Antonio Conte sta lavorando con una rosa quasi completa, alla quale mancano gli ultimi tasselli in vista della nuova stagiona 20252026. Nonostante il ritiro, la squadra partenopea non perde di vista il mercato. Il ds Manna, oltre ad essere alla ricerca di nuovi giocatori da mettere a disposizione del mister leccese, è impegnato sul fronte uscite, specialmente in attacco dove si aspetta l’ufficialità della cessione di Victor Osimhen al Galatasaray e si lavora anche a quella di Giovanni Simeone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Simeone verso l'addio, si complica una pista: dove potrebbe giocare