Sicurezza stradale a Bologna meno vittime di incidenti

La Regione Emilia-Romagna annuncia un calo significativo nel numero di vittime e feriti sulle sue strade, segnando un -22% di decessi e un -3% di feriti negli ultimi cinque anni. La presentazione dei numeri sull’incidentalità e delle prossime iniziative dell’Osservatorio regionale per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Piccoli paesi, grandi rischi: i pedoni dimenticati fuori dalle città Quando si parla di mobilità dolce, sicurezza stradale e tutela degli utenti vulnerabili, il pensiero corre spesso alle città . Ma la vera emergenza – silenziosa e quotidiana – è nei piccoli centri, nei p

