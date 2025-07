Una delle aree più colpite dai disastrosi eventi meteo dello scorso 14 luglio è stata sicuramente la frazione di Settimello e l’immagine delle vere e proprie cascate d’acqua in via Trilussa, che hanno provocato danni ingenti a abitazioni ma anche a locali e esercizi commerciali, resterà uno dei ‘simboli’ più ricordati, da chi li ha vissuti e non solo, dell’alluvione di primavera. Proprio a seguito dell’accaduto si era costituito un comitato di residenti e esercenti, "Settimo miglio" che, fra le altre cose, si sta battendo per la messa in sicurezza idraulica dell’area oltre che per il riconoscimento dei danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimello più sicuro. Piano anti inondazione