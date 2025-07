annuncio esclusivo: nuove collezioni lego ispirate a wicked in vista del san diego comic-con 2025. In occasione del San Diego Comic-Con 2025, LEGO svela in anteprima sei nuovi set dedicati al film Wicked: For Good, previsto nelle sale cinematografiche per il 21 novembre. Questa presentazione rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di vedere da vicino le creazioni che ricreano i personaggi e i momenti più iconici dell’universo di Oz, attraverso dettagli elaborati e costruzioni innovative. presentazione dei set LEGO Wicked al SDCC 2025. I nuovi set della linea Wicked verranno esposti allo stand LEGO durante la manifestazione, con accesso anticipato ai visitatori nella serata di preview. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Set LEGO wicked movie svelati prima del San Diego Comic-Con