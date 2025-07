SerEstate Itinerari d’arte viaria Paesi e quartieri riscoprono la socialità

Con un doppio appuntamento in programma per domenica si apre una articolata sezione di “ SerEstate ”, rassegna di iniziative estive promossa dal Comune di Perugia, su “itinerari di arte varia” nei quartieri della cittĂ . Si parte, infatti, alle 18.30 in piazza del Bacio con un appuntamento delle “ Musiche dal mondo ” dedicato ai suoni del mediterraneo orientale: in scena l’ensemble Iljazi, sonoritĂ mediterranee e dei Balcani. A seguire, alle 21, alla Terrazza del Teatro Brecht, in piazza Martinelli a San Sisto è in programma, quale anteprima del Sound-Sisto Festival, un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Cinema Zenith, alcune delle associazioni che animano quel quartiere e il Centro socio-culturale: verrĂ proiettato il celebre film di Robert Zemeckis “ Ritorno al futuro ”, a 40 anni dalla sua uscita nelle sale, con un corredo di momenti di animazione ad esso ispirati e spazi di convivialitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it

